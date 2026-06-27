270 УАБов и 256 боев: Генштаб назвал самые горячие участки фронта

В течение минувших суток, 26 июня, на фронте зафиксировали 256 боевых столкновений. По данным Генштаба, армия рф потеряла 1350 военных, а больше всего атак провела на Покровском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 27 июня.

24 июня 2026, 15:10 «Нет, мы так уже делали»: рф отказалась заморозить линию фронта для переговоров с Украиной У диктатора рф Путина заявили, что армия оккупантов не остановится на линии фронта, чтобы начать мирные переговоры по завершению войны в Украине.

За минувшие сутки российские войска нанесли три ракетных удара с применением шести ракет. Также оккупанты осуществили 90 авиационных ударов и сбросили 270 управляемых авиабомб.

«Вчера противник нанес три ракетных удара с применением шести ракет и 90 авиационных ударов, во время которых сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9716 дронов-камикадзе и осуществили 3018 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – сообщили в Генштабе.

Авиаудары пришлись по районам населенных пунктов Толстодубово и Лужки.

За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы рф, три артиллерийские системы, два пункта управления и три пункта управления беспилотниками.

Общие потери российских войск за 26 июня составили 1350 военнослужащих. Также Силы обороны обезвредили один танк, двенадцать боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, одиннадцать наземных робототехнических комплексов, три ракеты, 1951 БПЛА, 488 автомобилей и пять единиц специальной техники.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло десять боевых столкновений. рф нанесла два авиационных удара с применением двух КАБов и осуществила 74 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано одиннадцать атак вблизи Старицы, а также в направлении Казачьей Лопани, Радьковки и Лимана.

На Купянском направлении российские войска трижды атаковали в сторону Колесниковки, Богуславки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении произошло четырнадцать атак в районах Ставков, Дробышево, Лимана и Озерного, а также в сторону Ямполя, Новомихайловки, Новоселовки, Новоегоровки и Шийковки.

На Славянском направлении армия рф осуществила 29 штурмовых действий. Оккупанты пытались продвинуться в районах Кривой Луки, Резниковки, Закотного и Калеников, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении зафиксировано две атаки в направлении Малиновки и Николаевки.

На Константиновском направлении россияне атаковали 18 раз в районах Ильиновки, Константиновки и Плещеевки.

Наибольшее количество штурмов зафиксировали на Покровском направлении. Там Силы обороны остановили 31 атаку вблизи Новоалександровки, Белицкого, Родинского и Сергеевки, а также в направлении Торецкого, Затишка, Дорожного, Матяшевого, Васильевки, Гришиного, Новопавловки, Софиевки, Вольного, Нового Донбасса, Удачного и Новониколаевки.

На Александровском направлении произошло две атаки в сторону Вербового и Вороного.

На Гуляйпольском направлении армия рф атаковала 24 раза. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Рыбного, Доброполья, Гуляйпольского и Святопетровки, а также в сторону Староукраинки, Воздвижевки, Цветкового и Чаровного.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили две попытки продвижения рф в направлении Степового и Луговского.

На Приднепровском направлении россияне штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок армии рф не обнаружено.

Напомним, ранее иностранные СМИ писали, что российская армия существенно замедлила продвижение на фронте в Украине и сейчас не имеет возможности быстро захватить весь Донбасс.

Также аналитики Института изучения войны заявляли, что территориальные амбиции россии полностью противоречат реальной ситуации на поле боя.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что количество наступательных действий ВСУ впервые превысило российские атаки.

А военный обозреватель Денис Попович проанализировал ситуацию и рассказал, действительно ли россия теряет инициативу на поле боя.

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