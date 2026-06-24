В США создадут военные полигоны с условиями, приближенными к фронту в Украине

Армия США в течение четырех-шести недель планирует создать как минимум два военных полигона на территории страны, где будут воспроизводить условия, похожие на боевые действия в Украине.

Об этом заявил министр армии США Дэн Дрисколл, передает CBS News.

20 февраля 2026, 05:04 Пять стран Европы хотят создать дешевую ПВО, учитывая опыт Украины – СМИ Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша договариваются о совместной разработке недорогих систем противовоздушной обороны на основе опыта войны в Украине в рамках НАТО и ЕС.

По его словам, на этих площадках планируют моделировать среду современной войны, в частности условия радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам. Там производители дронов и разработчики систем борьбы с ними смогут тестировать свои технологии совместно с военными.

«Мы хотим, чтобы солдаты также могли туда приезжать, чтобы совершенствовать свои навыки и работать вместе с разработчиками», – сказал Дрисколл.

Глава армии США отметил, что в стране уже есть места, где можно безопасно проводить испытания. В то же время Пентагон рассматривает возможность создания отдельного полигона за пределами США для более масштабных испытаний, в частности гиперзвукового оружия.

По данным CBS, часть нынешних учений американских военных по противодействию дронам не включает использование средств радиоэлектронного подавления, поскольку в США действуют ограничения на применение таких систем на внутренних территориях.

Представитель Управления стратегических угроз армии США Двейн Гейз заявил, что россия ежемесячно производит около 3–5 тысяч ударных беспилотников типа Shahed и примерно 600 тысяч FPV-дронов. По его словам, Украина в ответ производит около 30 тысяч дронов-перехватчиков в месяц.

В США отмечают, что страна хорошо развита в производстве дорогих высокотехнологичных систем, таких как ракеты-перехватчики для Patriot или THAAD, однако нуждается в более дешевых решениях, которые можно массово использовать в длительной войне на истощение.

«Это не должно заменить имеющиеся решения – они невероятны. Их можно назвать «Ferrari» среди систем. Но нам нужны дополнительные средства, которые будут дополнять их», – заявил Дрисколл.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что США, Израиль и страны Персидского залива начали интересоваться украинскими методами борьбы с дронами после того, как дорогие системы противовоздушной обороны оказались неэффективными против дешевых иранских беспилотников.

Также сообщалось, что балтийские страны обращались к Украине за опытом строительства бомбоубежищ и организации систем гражданской защиты на фоне роста угроз в регионе, в частности из-за опасений возможных атак со стороны россии.

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