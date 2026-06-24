Армия российской федерации не остановится на линии фронта, чтобы начать мирные переговоры по завершению войны в Украине.

Об этом российским пропагандистам сообщил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров.

Он заявил, что Москва не собирается рассматривать остановку на нынешней линии фронта в качестве условия для начала переговоров о мире.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

«Нам говорят, вот давайте прекращение огня по линии соприкосновения, и тогда – переговоры. Нет! Мы так уже делали, когда в Стамбуле договорились», – сказал Лавров.

В то же время он заявил, будто бы Кремль предлагал Украине «существенно повысить уровень руководства делегаций на переговорах». Также Лавров в очередной раз пытался убедить пропагандистов в том, что «мяч на стороне рф».

«Россия не намерена верить на слово в переговорном процессе никому», – добавил он.

Тем временем пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков заявил, что на данный момент никаких договоренностей о новых переговорах между рф и Украиной нет. А контакты между рф и США, с участием представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, будут происходить и в дальнейшем.

«Понятно, что сейчас они заняты другими делами, но в какой-то момент они освободятся, и мы рассчитываем на дальнейшую работу», – отметил он.

Напомним, вчера глава Министерства иностранных дел россии Сергей Лавров сообщил, что российская федерация готова возобновить переговоры с Украиной по урегулированию войны в любое мгновение.

Позже российский диктатор владимир путин заявил о готовности рф провести мирные переговоры с Украиной. По его словам, основой для завершения войны должны стать договоренности, достигнутые в Стамбуле.

До этого в США призвали рф к немедленным переговорам и соглашению с Украиной. Соединенные Штаты заявили, что поддерживают Украину и её народ в защите суверенитета перед лицом российской агрессии.

Также прекратить войну и сесть за стол переговоров предлагал рф и президент Украины Владимир Зеленский.

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