Россияне 213 раз атаковали фронт: где было тяжелее всего

В течение прошлых суток на фронте зафиксировали 213 боевых столкновений. Активнее всего российские войска атаковали на Покровском направлении, где Силы обороны Украины остановили 33 штурмовых действия.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 08:00 21 июня.

19 июня 2026, 11:55 Украина и США обсуждают замораживание войны по линии фронта – The Economist Украина и США рассматривают сценарий фактического «замораживания» боевых действий вдоль нынешней линии фронта как промежуточный вариант деэскалации.

По данным военных, в течение суток российские войска нанесли один ракетный удар с применением двух ракет. Также оккупанты осуществили 85 авиационных ударов и сбросили 267 управляемых авиабомб.

Кроме того, россияне применили 10 489 дронов-камикадзе и осуществили 3030 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск. На Сумщине от авиаударов пострадали районы Товстодубового и Сум.

Наибольшее количество атак Генштаб зафиксировал на Покровском направлении. Там украинские защитники остановили 33 штурма в районах Новониколаевки, Гришино, Белицкого, Кучерова Яра, Шахового, Новопавловки, Филии, Вольного, Новоалександровки, Шевченко, Котлиного, Удачного, Торецкого, Дорожного, Родинского, Новогришино, Гулевого, Мирного и Сергеевки.

На Гуляйпольском направлении российские войска атаковали 23 раза – в районах Цветкового, Верхней Терсы, Новоселовки, Доброполья, Рыбного, Гуляйпольского, Железнодорожного, Горького, Воздвижевки, Оленоконстантиновки и Чаровного.

На Лиманском направлении зафиксировали 21 атаку в районах Дружелюбовки, Ямполя, Шийковки, Ольговки, Новоселовки, Дробышево, Дерилово и Лимана.

На Славянском направлении российские войска осуществили 14 атак, на Константиновском – 11, на Южно-Слобожанском – 10. На Купянском направлении оккупанты трижды атаковали в сторону Ковшаровки, Купянска-Узлового и Новоплатоновки.

На Александровском направлении россияне дважды пытались продвигаться в районах Поддубного и Тернового. На Ореховском направлении Силы обороны остановили две попытки продвижения в районах Каменского и Степногорска. На Приднепровском направлении активных действий не фиксировали.

В то же время на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок российских войск не выявили.

За прошлые сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения живой силы российских войск и одну артиллерийскую систему.

Общие потери россии за сутки составили 1290 военных. Также Силы обороны обезвредили восемь танков, десять боевых бронированных машин, 93 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, восемь наземных робототехнических комплексов, 2346 беспилотников, 475 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.

Напомним, ранее иностранные СМИ писали, что российская армия существенно замедлила продвижение на фронте в Украине и сейчас не имеет возможности быстро захватить весь Донбасс.

Также аналитики Института изучения войны заявляли, что территориальные амбиции россии полностью противоречат реальной ситуации на поле боя.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что количество наступательных действий ВСУ впервые превысило российские атаки.

А военный обозреватель Денис Попович проанализировал ситуацию и рассказал, действительно ли россия теряет инициативу на поле боя.

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