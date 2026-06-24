В ВСУ сообщили, что россияне на Юге столкнулись с нехваткой боеприпасов и горючего

Национальная безопасность
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Удары Сил обороны по логистике войск рф на Юге усложнили обеспечение оккупантов и заставили командование врага изменять схемы поставок.
Владислав ВолошинФото: facebook.com/marektv

Удары Сил обороны Украины по логистическим маршрутам российских войск на Юге усложнили обеспечение оккупационных подразделений и заставили командование рф изменять схемы поставок.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Топливный коллапс в Крыму: что ждет оккупированный полуостровУдары украинских беспилотников привели к нехватке горючего в оккупированных районах юга Украины.

По его словам, украинским военным пока еще не полностью удалось перекрыть логистику противника.

«Но мы заставили врага искать альтернативные пути для ее отладки, а это в свою очередь – время, средства, люди», – сказал Волошин.

Спикер отметил, что следствием проблем со снабжением стало введение ограничений на использование боеприпасов. По данным украинской разведки, действующие на южном направлении отдельные артиллерийские подразделения рф уже получили соответствующие лимиты.

«Кроме того, по данным разведки, у противника ощущается и определенная нехватка горюче-смазочных материалов», – добавил он.

Напомним, накануне СМИ показали спутниковые снимки с последствиями ударов Сил обороны Украины по логистике оккупированного Крыма.

Стоит также отметить, что ранее в ВСУ подтвердили эвакуацию россиян из оккупированной Кинбурнской косы.

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