В ВСУ сообщили, что россияне на Юге столкнулись с нехваткой боеприпасов и горючего

Удары Сил обороны Украины по логистическим маршрутам российских войск на Юге усложнили обеспечение оккупационных подразделений и заставили командование рф изменять схемы поставок.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

11 июня 2026, 18:00 Топливный коллапс в Крыму: что ждет оккупированный полуостров Удары украинских беспилотников привели к нехватке горючего в оккупированных районах юга Украины.

По его словам, украинским военным пока еще не полностью удалось перекрыть логистику противника.

«Но мы заставили врага искать альтернативные пути для ее отладки, а это в свою очередь – время, средства, люди», – сказал Волошин.

Спикер отметил, что следствием проблем со снабжением стало введение ограничений на использование боеприпасов. По данным украинской разведки, действующие на южном направлении отдельные артиллерийские подразделения рф уже получили соответствующие лимиты.

«Кроме того, по данным разведки, у противника ощущается и определенная нехватка горюче-смазочных материалов», – добавил он.

Напомним, накануне СМИ показали спутниковые снимки с последствиями ударов Сил обороны Украины по логистике оккупированного Крыма.

Стоит также отметить, что ранее в ВСУ подтвердили эвакуацию россиян из оккупированной Кинбурнской косы.

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