Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной «на базе стамбульских договоренностей»

Российский диктатор владимир путин заявил о готовности рф провести мирные переговоры с Украиной. По его словам, основой для завершения войны должны стать договоренности, достигнутые в Стамбуле.
Заявление путина цитируют росСМИ.
«Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле», – сказал диктатор.
Путин утверждает, что стамбульские договоренности якобы «были парафированы» украинской делегацией.
«Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны», – добавил он.
Путин также заявил, что Киев пытается создать впечатление сильных позиций для переговоров, но реалии на поле боя якобы совсем другие. При этом никаких аргументов в пользу своих слов он не привел.
Стоит отметить, что последний раунд трехсторонних переговоров между Украиной, рф и США состоялся 17–18 февраля 2026 года в Женеве. Следующая встреча была запланирована на 5 марта в Абу-Даби, но её отложили, после чего новую дату не определили.
Глава МИД рф Сергей Лавров накануне заявил, что Москва готова возобновить переговоры с украинской стороной в любое время.
До этого президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал рф прекратить войну и сесть за стол переговоров. На этом настаивает и лидер США Дональд Трамп, который назвал продолжение войны россией против Украины «просто безумием» и призвал Москву заключить мирное соглашение.
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