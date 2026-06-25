В российской Уфе прозвучали взрывы: сообщают об ударе по местному НПЗ

В российской Уфе утром 25 июня прозвучала серия взрывов в районе нефтеперерабатывающего завода. Над городом поднялось несколько черных столбов дыма.
Об этом пишут очевидцы в соцсетях и мониторинговый Телеграм-канал Exilenova+.
По предварительным данным, поражен местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет канал Exilenova+, публикуя кадры пожара.
«Кадры из Уфы, где только что был поражен НПЗ. Санкции на Уфу продолжаются. Уже две точки горения», – сообщает паблик.
Как известно, в северной части российской Уфы находятся три НПЗ «Башнефть»: Башнефть-Новойл, Башнефть-Уфанефтехим и Башнефть-УНПЗ. По данным Exilenova+, «прилеты» были в два из них.
Отметим, что регион Башкортостана и его столица Уфа находятся более чем в 1500 км от украинской границы.
Напомним, в начале апреля беспилотники массированно атаковали столицу российского Башкортостана Уфу. Тогда был поражен местный НПЗ. В районе предприятия вспыхнул масштабный пожар.
А уже через несколько недель военные Сил беспилотных систем (СБС) атаковали дронами нефтехимический завод в Стерлитамаке (Республика Башкортостан) российской федерации. Объект расположен на расстоянии более 1500 км от границы с Украиной.
Также мы сообщали, что 25 июня беспилотники атаковали Краснодарский край рф. В результате ударов вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской. Сообщается о возгорании по меньшей мере трех резервуаров.
Накануне же серия взрывов прозвучала в Оренбургской области российской федерации. Ударные дроны атаковали местные газоперерабатывающий и гелиевый заводы, которые входят в группу российского гиганта газовой промышленности «Газпром».
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