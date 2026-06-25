В российской Уфе прозвучали взрывы: сообщают об ударе по местному НПЗ

В российской Уфе утром 25 июня прозвучала серия взрывов в районе нефтеперерабатывающего завода. Над городом поднялось несколько черных столбов дыма.

Об этом пишут очевидцы в соцсетях и мониторинговый Телеграм-канал Exilenova+.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По предварительным данным, поражен местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет канал Exilenova+, публикуя кадры пожара.

«Кадры из Уфы, где только что был поражен НПЗ. Санкции на Уфу продолжаются. Уже две точки горения», – сообщает паблик.

Как известно, в северной части российской Уфы находятся три НПЗ «Башнефть»: Башнефть-Новойл, Башнефть-Уфанефтехим и Башнефть-УНПЗ. По данным Exilenova+, «прилеты» были в два из них.

Отметим, что регион Башкортостана и его столица Уфа находятся более чем в 1500 км от украинской границы.

Напомним, в начале апреля беспилотники массированно атаковали столицу российского Башкортостана Уфу. Тогда был поражен местный НПЗ. В районе предприятия вспыхнул масштабный пожар.

А уже через несколько недель военные Сил беспилотных систем (СБС) атаковали дронами нефтехимический завод в Стерлитамаке (Республика Башкортостан) российской федерации. Объект расположен на расстоянии более 1500 км от границы с Украиной.

Также мы сообщали, что 25 июня беспилотники атаковали Краснодарский край рф. В результате ударов вспыхнул пожар на нефтебазе в станице Полтавской. Сообщается о возгорании по меньшей мере трех резервуаров.

Накануне же серия взрывов прозвучала в Оренбургской области российской федерации. Ударные дроны атаковали местные газоперерабатывающий и гелиевый заводы, которые входят в группу российского гиганта газовой промышленности «Газпром».

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