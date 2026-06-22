Трамп пригрозил Ирану новыми ударами после переговоров в Швейцарии

Соединенные Штаты и Иран начали новый раунд переговоров в швейцарском Бюргенштоке с участием посредников из Катара и Пакистана, однако дипломатический процесс сопровождался резким обострением риторики со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Трамп заявил о возможности возобновления военных ударов по Ирану даже несмотря на старт переговоров и попытку сохранить хрупкое перемирие между сторонами.

Переговоры, проходящие в Швейцарии, стали первой попыткой реализовать договоренности, достигнутые на прошлой неделе в рамках временного меморандума о прекращении боевых действий. Документ предусматривал, в частности, открытие стратегически важного Ормузского пролива и стабилизацию ситуации в регионе.

Впрочем, процесс усложнился после того, как Иран заявил о повторном ограничении судоходства через пролив и обвинил США в невыполнении обязательств по прекращению боевых действий в Ливане, где продолжаются столкновения с участием поддерживаемых Ираном сил «Хезболлы».

На этом фоне Трамп в социальных сетях пригрозил Тегерану новыми ударами, заявив, что в случае продолжения поддержки прокси-групп США будут действовать «еще жестче, чем раньше».

«Иран должен немедленно остановить своих прокси в Ливане. Иначе мы ударим еще сильнее, чем на прошлой неделе», – написал президент США.

В комментарии Fox News Трамп пошел дальше, заявив, что в случае закрытия Ормузского пролива Иран «рискует потерять государственность», а Соединенные Штаты рассматривают варианты взятия этого ключевого морского маршрута под контроль.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс, принимавший участие в переговорах, заявил об определенном прогрессе в диалоге и подчеркнул, что стороны движутся в направлении снижения напряжения, в частности относительно ситуации в Ливане и режима перемирия.

Переговоры проходят с участием катарских посредников, однако прямого контакта между делегациями США и Ирана публично не зафиксировано.

По данным Reuters, стороны продолжают переговоры о сохранении открытого Ормузского пролива и контроле за соблюдением перемирия, однако параллельная военная риторика США усиливает риски нового обострения.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в швейцарском Бюргенштоке начался первый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе и судоходству в Ормузском проливе, что стало продолжением недавно подписанного меморандума.

Как известно, 15 июня американский президент Дональд Трамп объявил о достижении мирного соглашения с Ираном, по которому Тегеран обязался полностью открыть Ормузский пролив для торговых судов, а США снять морскую блокаду с иранских портов.

Уже 18 июня стороны официально скрепили договоренности подписями под меморандумом о взаимопонимании по прекращению огня.

Однако на следующий день газета The Washington Post сообщила, что разведка США предупредила команду Трампа об угрозе срыва этого соглашения из-за возможных действий со стороны израильского правительства.

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