Рф ударила по АЗС в Запорожье, есть раненый

Национальная безопасность
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В Запорожье 21 июня российские войска атаковали беспилотником автозаправку. По предварительным данным, в результате удара ранение получил один человек.
t.me/ivan_fedorov_zp

В Запорожье 21 июня российские войска атаковали беспилотником автозаправку. По предварительным данным, в результате удара ранение получил один человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Российский дрон ударил по парковке ТЦ в ХарьковеДнем 21 июня российский дрон попал в парковочную площадку торгового центра в Салтовском районе Харькова.

По словам Федорова, российский БпЛА ударил по автозаправке в Запорожье. Предварительно, в результате атаки один человек получил ранение.

Напомним, вечером 20 июня Запорожье атаковали КАБами, а в Полтаве зафиксировали попадание ракеты.

Как стало известно утром 21 июня, в результате российской атаки на Полтавский район погибли два человека, а количество пострадавших выросло до 13 человек.

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АЗС Запорожье Атака рф на Украину
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