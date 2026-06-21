Рф ударила по АЗС в Запорожье, есть раненый

В Запорожье 21 июня российские войска атаковали беспилотником автозаправку. По предварительным данным, в результате удара ранение получил один человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По словам Федорова, российский БпЛА ударил по автозаправке в Запорожье. Предварительно, в результате атаки один человек получил ранение.
Напомним, вечером 20 июня Запорожье атаковали КАБами, а в Полтаве зафиксировали попадание ракеты.
Как стало известно утром 21 июня, в результате российской атаки на Полтавский район погибли два человека, а количество пострадавших выросло до 13 человек.
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