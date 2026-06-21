Удар по Полтавскому району: два человека погибли, количество пострадавших возросло

Национальная безопасность
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Российская атака на Полтавский район унесла жизни двух людей. Еще 13 человек получили ранения, среди них шестеро детей.
ГСЧС Украины

В результате российской атаки на Полтавский район погибли два человека, а количество пострадавших возросло до 13 человек. Среди раненых – шестеро детей.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

По его словам, во время обстрела зафиксировано попадание по территории двух предприятий. В результате атаки повреждены производственные здания, транспортные средства и жилые дома, расположенные рядом.

Во время проведения аварийно-спасательных работ под завалами обнаружили тело погибшего человека. Еще один пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Кроме того, из-за вражеского удара в части района произошло аварийное отключение электроэнергии.

Напомним, вечером 20 июня Запорожье атаковали КАБами, а в Полтаве зафиксировали попадание ракеты. В тот же день россияне нанесли удар «Молнией» по селу в Николаевской области.

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Полтава Атака Война с Россией Обстрел Война в Украине
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