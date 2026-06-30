Армия рф ударила по Сумам и Запорожью: много раненых, среди которых есть дети

Национальная безопасность
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30 июня российская армия атаковала авиабомбами и БПЛА Сумы и Запорожье. В результате удара оккупантов уже известно о 17 пострадавших.
ГСЧС Украины

Российские оккупационные войска 30 июня атаковали авиабомбами город Сумы и массированно ударили БПЛА по Запорожью. В результате атаки рф, по последним данным, известно о 17 пострадавших.

Об этом сообщает ГСЧС Украины и главы городов в Телеграм-каналах.

В Сумах рф ударила УАБами по городской инфраструктуре, зафиксировано несколько попаданий. Наибольшие разрушения, по данным ГСЧС, возникли на объекте инфраструктуры. На верхних этажах поврежденного здания спасатели обнаружили 2 человек.

Всего в результате атаки 11 гражданских получили ранения

«Самая тяжелая ситуация была с женщиной, которую зажало большими бетонными плитами. Несмотря на все сложности и угрозы повторных ударов, специалисты ГСЧС с помощью спецтехники достали травмированную и транспортировали ее в «скорую». Другому мужчине спасатели помогли выбраться из разрушенного здания», – сообщили в ГСЧС.

В ГВА также уточнили, что две женщины и 9 мужчин были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

«Пострадавшие обследуются, получают медицинскую помощь. Другие последствия устанавливаются, информация уточняется», – говорится в сообщении Сумской ГВА.

Также утром враг атаковал БПЛА Запорожье. На месте попадания на открытой территории загорелись обломки дрона и вспыхнул пожар. Взрывной волной повредило двухэтажное здание и 5 легковых автомобилей, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

На данный момент известно о шести пострадавших людях, среди них – один ребенок, а также 48-летняя женщина и мужчины 51, 54 и 67 лет. Сейчас работы по ликвидации последствий атаки завершены.

«Психологи ГСЧС оказали поддержку 10 гражданам, из которых 3 – дети», – информируют спасатели.

Как известно, российские войска в ночь на 30 июня атаковали Украину 154 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Также войска российской федерации вечером 29 июня атаковали КАБами Харьков. Один человек погиб, известно о 12 пострадавших. В одном из районов города была повреждена электрическая сеть.

Кроме этого российские оккупанты нанесли удар по зданию областной военной администрации в Запорожье.

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Сумы Запорожье Раненые Атака БПЛА Обстрел Атака рф на Украину УАБ
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