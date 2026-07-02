Vodafone предупредил украинцев о перебоях в работе: что известно

Общество
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Украинский оператор Vodafone заявил о повреждении оборудования в результате массированной атаки рф на Украину 2 июля. Из-за этого не работает или работает с перебоями ряд сервисов компании.
Reuters

Мобильный оператор Vodafone 3 июля работает со сбоями из-за массированной ночной атаки армии рф на Украину. В частности, наблюдаются перебои в работе фиксированного интернета.

Об этом сообщила пресс-служба сотового оператора связи в Телеграм-канале.

«Друзья, в результате ночного обстрела возможны перебои в работе сети фиксированного интернета. Сейчас могут наблюдаться временные трудности с доступом к некоторым сервисам, в частности к домашнему интернету, пополнению счета и работе контакт-центра», – уточнили в Vodafone.

Компания обещает как можно скорее восстановить все услуги в полном объеме. Над этим уже работают специалисты на местах.

«Инженеры работают на месте с самой ночи и делают все возможное для скорейшего восстановления. Спасибо за ваше терпение и понимание», – добавили в пресс-службе.

Как известно, в результате массированной ракетно-дроновой атаки рф на Украину 2 июля в ряде регионов также зафиксированы новые обесточивания. В частности, пропал свет в Киеве, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

Напомним, в ночь на 2 июля россия нанесла массовый комбинированный удар по территории Украины, применив 74 ракеты различных типов и почти 500 ударных беспилотников. В частности, основной удар пришелся на Киев.

В столице зафиксированы повреждения более чем на 30 локациях. Преимущественно это обычные жилые дома. Также разрушения получили станция скорой помощи, научный институт, гостиница, предприятия. По состоянию на данный момент известно, что 13 человека погибли, более 85 – ранены.

После обстрела в столице был перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта.

Также в Киеве 3 июля объявлено Днем траура в память о жертвах обстрела российской федерации. В пятницу в столице запрещены любые развлекательные мероприятия.

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