Цены на нефть продолжают падать из-за роста поставок с Ближнего Востока

Мировые цены на нефть в четверг, 25 июня, продолжают падать и приблизились к уровням, которые наблюдались до начала войны между Ираном и США. Рынок реагирует на ожидания увеличения поставок с Ближнего Востока, что перевесило опасения относительно спроса.

Об этом сообщает Reuters.

14 марта 2026, 12:25 Крупнейшие в мире импортеры нефти: как распределяется объем закупок между странами Самые крупные в мире импортеры нефти. Сколько нефти закупают Китай, США, Индия и страны Европы – на инфографике.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подешевели на $1,22, или 1,65%, до $72,52 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) снизилась на $1,02, или 1,45%, до $69,32 за баррель.

Оба контракта достигли самых низких уровней с 27 февраля. В то же время августовский контракт на Brent торговался дешевле сентябрьского, цена которого составляла $73,59 за баррель, что свидетельствует о достаточных краткосрочных запасах на рынке.

Аналитик IG Тони Сайкамор отметил, что скорость падения цен стала неожиданной для многих участников рынка, поскольку трейдеры ожидают возвращения поставок нефти с Ближнего Востока значительно быстрее, чем прогнозировали еще две недели назад.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что движение судов через Ормузский пролив уже почти вернулось к уровню, который был до начала войны с Ираном. По его словам, за последние сутки через пролив прошло не менее 20 миллионов баррелей нефти. В то же время полное восстановление нормального движения может занять несколько недель из-за необходимости разминирования района.

Ожидания увеличения поставок с Ближнего Востока, а также возможное наращивание экспорта Ираном после временного ослабления санкций США привели к снижению цен на физические партии сырой нефти в мире.

Аналитики Macquarie прогнозируют быстрое возвращение нефтяного рынка к довоенным уровням после адаптации цепочек поставок и восстановления работы Ормузского пролива. Они ожидают, что в третьем квартале средняя цена Brent составит $67 за баррель, а WTI – $62 за баррель.

В то же время запасы сырой нефти в США на прошлой неделе упали до самого низкого уровня с 1984 года из-за высокого спроса нефтеперерабатывающих заводов и использования резервов правительства. Однако рынок почти не отреагировал на эти данные, поскольку трейдеры сосредоточены на ситуации вокруг Ормузского пролива.

Напомним, по состоянию на понедельник, 22 июня, более 400 крупных судов и танкеров находились на восточной стороне Ормузского пролива, ожидая более широкого открытия морского маршрута после переговоров США и Ирана.

В тот же день цены на нефть начали стремительно падать на фоне первого раунда переговоров между США и Ираном в Швейцарии, после которого в Тегеране заявили, что добились исключений по экспорту нефти и нефтехимической продукции.

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