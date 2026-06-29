Ощадбанк предупредил о возможных перебоях в работе сервисов из-за жары

Ощадбанк сообщил о возможных временных сбоях в работе банковских сервисов из-за аномально высокой температуры и нестабильности энергосистемы. Эти факторы повлекли за собой потребность в проведении дополнительных технических работ.

Соответствующая информация была опубликована в Telegram.

В банке отмечают, что их технические команды уже работают над возобновлением стабильного функционирования всех сервисов.

При этом в течение дня 29 июня возможны периодические перебои в работе части систем.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы полностью возобновить их стабильную работу до конца дня (29 июня). Извиняемся за временные неудобства и благодарим за ваше понимание», – говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня в Ровенской и Хмельницкой областях произошли аварийные обесточивания после того, как аномальная жара в Украине привела к перегрузке энергосистемы.

Ожидается, что в Украине в ближайшие дни сохранится жаркая погода, местами температура воздуха поднимется до +38 °С. Однако уже ближе к выходным в страну начнет поступать более прохладный воздух из Скандинавии и Балтии.

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