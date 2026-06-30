В Сумах количество пострадавших в результате российских атак превысило 20 человек

В Сумах количество пострадавших в результате российских авиаударов во вторник днем, 30 июня, увеличилось до 21 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской городской военной администрации.

«На данный момент количество гражданских пострадавших в результате обстрела инфраструктуры Сум управляемыми авиабомбами составляет 21 человек», - говорится в сообщении.

Как отмечают местные власти, среди пострадавших – восемь женщин и 13 мужчин.

При этом два пострадавших были госпитализированы, 14 человек обследуются в больницах, четверо лечатся амбулаторно, а еще одному человеку оказали помощь на месте.

Напомним, российские оккупационные войска 30 июня атаковали авиабомбами город Сумы и массированно ударили БПЛА по Запорожью. В результате атаки рф было известно о 17 пострадавших. Ранее сообщалось об 11 раненых гражданских в результате атаки на Сумы.

Как известно, российские войска в ночь на 30 июня атаковали Украину 154 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Также российские оккупационные войска во вторник, 30 июня, нанесли удар беспилотниками по Богодухову Харьковской области. В результате атаки ранены гражданские.

Кроме этого, российские оккупанты нанесли удар по зданию областной военной администрации в Запорожье.

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