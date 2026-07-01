В НБУ рассказали, что ждет «Укрпочту» после отказа уволить Смелянского

Отсутствие решения об увольнении генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского с должности председателя правления не стало неожиданностью для Национального банка Украины. Регулятор сейчас проводит консультации с правительством и профильным министерством относительно дальнейших действий в отношении государственной компании.

Об этом сообщил анонимный высокопоставленный собеседник НБУ в комментарии «Экономической правде».

1 июля 2026, 10:29 Смилянский останется на должности гендиректора «Укрпочты», несмотря на требование НБУ Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский продолжит выполнять свои обязанности. В компании заявили, что работают в штатном режиме.

По его словам, в Нацбанке заранее понимали, что требование об отставке Смелянского может остаться без выполнения.

«Для нас отсутствие решения относительно отставки Смелянского не стало неожиданностью. Мы понимали, что может быть принят такой вариант. Сейчас мы обсуждаем с правительством и министерством возможные решения», – заявил собеседник.

В Национальном банке рассматривают несколько сценариев реагирования на невыполнение предписания об увольнении руководителя госкомпании. Один из вариантов – вынесение нового предписания, но на этот раз не самой «Укрпочте», а Министерству развития общин и территорий как акционеру компании.

Если же и это предписание не будет выполнено, НБУ может перейти к более жестким мерам, в частности рассмотреть вопрос о приостановлении или даже аннулировании платежной лицензии «Укрпочты».

В регуляторе считают, что причиной невыполнения предыдущего требования стала поддержка Смелянского со стороны представителей правительства. В то же время в НБУ отметили, что изучают возможность внесения изменений в законодательство, чтобы в будущем избегать ситуаций, когда решения регулятора не выполняются.

Напомним, накануне Национальный банк Украины признал деятельность генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского профессионально непригодной и обязал акционерное общество отстранить его в течение пяти дней.

Однако сегодня в компании заявили, что генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский продолжит выполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.

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