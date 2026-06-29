Укрпочта отменит доплату за доставку в села

Укрпочта снизит тарифы на доставку посылок в сельскую местность. Изменения вступят в силу в среду, 1 июля.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

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Теперь клиенты, которые пользуются передвижными отделениями в селах, где есть точка присутствия компании, больше не будут платить дополнительные 45 гривен.

Смелянский отметил, что тариф на доставку в такие населенные пункты будет таким же, как и для отправлений в пределах городов. Без дополнительных платежей также будет осуществляться доставка в почтоматы Укрпочты.

«В то же время из-за роста стоимости горючего Укрпочта увеличивает тариф на курьерскую доставку на 5 гривен (это даже не стоимость конфеты). При этом тариф в 50 гривен остается самым доступным на рынке и одинаковым как для города, так и для села», – написал генеральный директор.

Напомним, в начале июня Укрпочта запустила новый формат выдачи посылок – часть пользователей теперь может забрать отправление без очереди.

Стоит также отметить, что несколько дней назад Национальный банк Украины признал деятельность гендиректора компании Игоря Смилянского профессионально непригодной и обязал акционерное общество отстранить его в течение пяти дней.

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