Нацбанк дал 5 дней «Укрпочте», чтобы отстранить Смилянского

Национальный банк Украины признал деятельность генерального директора «Укрпочты» Игоря Смилянского профессионально непригодной и обязал акционерное общество отстранить его в течение пяти дней.

Об этом говорится в пресс-релизе НБУ, опубликованном на официальном сайте.

«Национальный банк Украины принял решение о несоответствии генерального директора АО «Укрпочта» Смилянского Игоря Ефимовича требованиям к профессиональной пригодности, установленным для руководителя поставщика финансовых платежных услуг. Решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков», – говорится в заявлении НБУ.

12 июня 2025, 14:55 Как война сказалась на финансовых результатах украинских почтовых компаний Финансовые результаты Укрпочты, Новой почты и Meest во время войны. Выручка растет, доходы – не у всех. Подробности на нашей инфографике.

Так, в течение следующих 5 рабочих дней уполномоченный орган должен отстранить Смилянского, а в дальнейшем в течение двух месяцев – назначить нового руководителя.

В НБУ заверили, что в «Укрпочте» годами фиксировали нарушения в сфере управления рисками, финмониторинга и работы на платежном рынке под руководством Смилянского. Поэтому регулятор, учитывая информацию о выявленных нарушениях, принял решение об увольнении действующего гендиректора.

«Учитывая ответы и пояснения, предоставленные господином Смилянским в ходе проведенного с ним собеседования на Квалификационной комиссии НБУ, Комитет пришел к выводу о том, что у него нет достаточного уровня знаний требований законодательства, а также понимания и опыта надлежащего применения требований действующего законодательства», – пояснили в НБУ.

Из-за этого регулятор считает, что он не соответствует требованиям к руководителю компании, предоставляющей финансовые услуги.

В Нацбанке добавили, что для оценки соответствия Смилянского требованиям профессиональной пригодности взят период деятельности компании в 2023–2026 годах.

Тем временем Игорь Смилянский уже успел отреагировать на решение НБУ. Он заявил, что это попытка сведения личных счетов со стороны главы НБУ Андрея Пышного. Также это решение он связал с продвижением «Укрпочтой» собственного почтового банка.

Смилянский пообещал обжаловать решение в судах и предупредил Пышного «быть осторожным со своими активами».

«Наша юридическая команда будет изучать документы и принимать решения относительно дальнейших действий. В том числе будем привлекать внешних юристов для защиты интересов компании и меня как её руководителя», – добавил Смилянский.

Напомним, в марте Нацбанк оштрафовал «Укрпочту» на четверть миллиона из-за нарушения требований украинского законодательства.

Также мы писали, что с 1 апреля украинский почтовый оператор «Укрпочта» обновил часть тарифов на пересылку посылок. Компания пересмотрела тарифы выборочно и сделала надбавку в зависимости от формата отправления.

Кроме этого, «Укрпочта» ввела новые правила международной доставки, предусматривающие бесплатный возврат в Украину всех посылок, не полученных адресатами за границей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.