Смилянский останется на должности гендиректора «Укрпочты», несмотря на требование НБУ

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Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский продолжит выполнять свои обязанности. В компании заявили, что работают в штатном режиме.
Фото Ігор Смілянський / Facebook

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский продолжит выполнять свои обязанности в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.

Про это сообщили в пресс-службе компании.

«АО «Укрпочта» также работает в штатном режиме с учетом ситуации с безопасностью, последствий обстрелов и погодных условий. Относительно деятельности компании или ее руководства просим доверять исключительно официальным сообщениям АО «Укрпочта», – добавили в «Укрпочте».

Сам Смелянский также подтвердил, что остается на должности, поблагодарив за поддержку. В сообщении он отметил, что компания продолжает работать, а также обратился к тем, кто ожидал его отставки.

«Спасибо всем, кто поддерживал все эти дни! Вы – лучшие! Понимаю тех, кто ждал и до сих пор ждет, кто победит. Это нормально – быть с победителем», – написал Смелянский.

Напомним, накануне Национальный банк Украины признал деятельность генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского профессионально непригодной и обязал акционерное общество отстранить его в течение пяти дней.

Также известно, что в марте Нацбанк оштрафовал «Укрпочту» на четверть миллиона из-за нарушения требований украинского законодательства.

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НБУ Укрпочта Увольнение Игорь Смелянский
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