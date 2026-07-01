Лукашенко ко Дню независимости Беларуси помиловал более 30 человек, большинство из них – политзаключенные

Мир
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Самопровозглашенный президент Беларуси накануне Дня независимости страны подписал указ о помиловании 32 осужденных.
Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко накануне Дня независимости страны подписал указ о помиловании 32 осужденных.

Об этом сообщила его пресс-служба.

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Большая часть освобожденных, 28 человек, была осуждена за преступления экстремистской направленности. По таким статьям белорусские власти преследуют оппозиционных активистов, журналистов и критиков режима.

Среди помилованных – 20 женщин и 12 мужчин. В администрации Лукашенко заявили, что решение было принято «на основании принципа гуманизма в отношении осужденных и их семей».

По официальной информации, все освобожденные обратились с ходатайствами о помиловании, признали свою вину и раскаялись.

Напомним, недавно сообщалось, что белорусская оппозиция передала Украине отчет о подготовке режима Лукашенко к войне.

А СМИ заявляли, что россия усиливает давление на Беларусь, пытаясь использовать её территорию для расширения войны против Украины и возможных операций против НАТО.

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Беларусь Помилование Александр Лукашенко Политзаключенные
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