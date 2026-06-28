В Крыму после ночных взрывов загорелась Сакская ТЭЦ

Национальная безопасность
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В Крыму после ночных взрывов вспыхнул пожар на Сакской ТЭЦ. По данным спутников, горят резервуары с топливом.
Фото росСМИ

Во временно оккупированном Крыму после ночных взрывов 28 июня возник пожар на территории Сакской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский ветер».

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В публикации отмечается, что на спутниковых снимках можно заметить возгорание в районе резервуаров с топливом. Информация о масштабах и причинах пожара уточняется. По словам очевидцев, в ночное время на объекте прогремело около 16 взрывов с яркими вспышками, после чего наблюдалось интенсивное задымление.

Сакская ТЭЦ расположена в городе Саки и является ключевым объектом теплоснабжения региона. Ее электрическая мощность составляет 149,4 МВт, тепловая – 138 Гкал/ч, что делает станцию основным производителем тепловой энергии в городе.

На данный момент оккупационные власти официально не комментировали инцидент.

Напомним, Силы обороны Украины уже несколько месяцев атакуют вражеские объекты оккупантов во временно оккупированном Крыму. В результате атак СБС и СБУ в Крыму фактически закончилось топливо, нет света и возник дефицит продуктов.

На территории временно оккупированного Крыма и Севастополя с 13:00, 26 июня, введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

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