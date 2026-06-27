В The Telegraph разъяснили, как Крым из символа силы превращается в проблему для россии

Крым остается ключевым стратегическим и символическим регионом для президента рф владимира путина, однако ситуация на полуострове, по оценкам обозревателей, все более усложняется и может свидетельствовать об ослаблении позиций Кремля в войне против Украины.

Об этом говорится в обзоре британского военного эксперта Хэмиша де Бреттон-Гордона в колонке для The Telegraph.

23 июня 2026, 13:01 Тревожный Крым: как часто оккупанты включают сирены и перекрывают Керченский мост «Слово и дело» показывает на инфографике, сколько дней с начала полномасштабного вторжения в Крыму звучала тревога и перекрывалось движение по Керченскому мосту.

Как отмечается, Крым, который россия незаконно аннексировала в 2014 году, был представлен Москвой как главное достижение политики восстановления влияния после распада СССР. В то же время нынешний ход войны демонстрирует, что удержание контроля над полуостровом становится все сложнее.

Последние события, включая объявление чрезвычайного положения, рассматриваются как серьезный политический и военный сигнал для Кремля. По данным обзора, в регионе фиксируются перебои с топливом, проблемы с энергоснабжением и рост напряжения среди населения.

Ситуацию усложняют регулярные удары по логистическим маршрутам, проходящим через оккупированные территории. Это, в частности, влияет на обеспечение российских войск на южном направлении.

Отдельно отмечается, что Крым и Керченский мост остаются критически важными для снабжения российских сил, однако их уязвимость растет из-за ударов со стороны Украины.

Аналитики предполагают, что способность Украины продолжать давление на военную инфраструктуру на полуострове может иметь серьезные последствия для российских операций в регионе.

В материале также подчеркивается, что война истощает россию как в военном, так и в экономическом измерении, а любое будущее руководство страны может унаследовать значительно ослабленное государство.

В итоге Крым рассматривается не только как символ российской экспансии, но и как потенциальная точка, которая может определить дальнейшую траекторию войны и политическую устойчивость Кремля.

Напомним, с 26 июня на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Кроме того, в результате многомесячных регулярных атак Сил обороны Украины на объекты захватчиков, на полуострове фактически исчерпались запасы топлива, исчезла электроэнергия и возник дефицит продуктов, из-за чего люди массово покидают Крым.

Как известно, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди ранее отмечал, что оккупированный полуостров уже становится для рф обузой, а не военным плацдармом, поскольку украинские силы планомерно уничтожают вражескую логистику, ПВО, флот и ресурсную базу.

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