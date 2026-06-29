Ночь взрывов в Крыму: сообщают о поражении подстанции и закрытом Керченском мосте

В ночь на 29 июня временно оккупированный Крым в очередной раз оказался под массированной атакой беспилотников. В разных районах полуострова гремели взрывы, российская ПВО открывала огонь по целям, а на фоне воздушной угрозы оккупационные власти перекрыли движение по Крымскому мосту.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер», который отслеживает атаки на оккупированный полуостров.

23 июня 2026, 13:01 Тревожный Крым: как часто оккупанты включают сирены и перекрывают Керченский мост «Слово и дело» показывает на инфографике, сколько дней с начала полномасштабного вторжения в Крыму звучала тревога и перекрывалось движение по Керченскому мосту.

По информации «Крымского ветра», первые взрывы прозвучали около 23:00 в Симферопольском районе. Позже звуки работы противовоздушной обороны и взрывы слышали вблизи Севастополя, в частности в районе мыса Фиолент. Российские военные пытались сбивать беспилотники с применением пулеметов и зенитных комплексов «Панцирь».

Около 23:30 громко было в Бахчисарайском районе. После серии взрывов в части населенных пунктов исчезло электроснабжение. По предварительной информации, могла быть поражена электроподстанция вблизи села Некрасовка.

Также сообщалось о взрывах в Феодосии, районе Гвардейского и Октябрьского.

Около двух часов ночи беспилотники добрались до Керчи. Местные жители сообщали о стрельбе по воздушным целям, после чего прозвучало несколько взрывов.

Примерно через час в городе снова были слышны мощные взрывы. При этом очевидцы утверждали, что звуков работы российском ПВО в этот раз не было.

По информации других источников, в Севастополе также сообщали о взрывах в районе Казачьей бухты и села Орловка.

На фоне атаки беспилотников было временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Причины официально не уточнялись, однако такие ограничения российские власти регулярно вводят во время воздушных атак на оккупированный полуостров.

Напомним, накануне в временно оккупированном Крыму вспыхнул пожар на территории Сакской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), что стало последствием ночных взрывов 28 июня.

Кроме того, Силы обороны Украины атаковали ряд объектов российской военной инфраструктуры, среди которых был успешно поражен стратегически важный железнодорожный мост в районе Ичок на оккупированном полуострове.

Как отметили в Военно-морских силах ВСУ, ликвидация логистических узлов оккупантов в Крыму является частью масштабной и системной операции украинских военных, которая планомерно реализуется уже не первый год.

В то же время на фоне постоянной угрозы и регулярных ударов оккупационные власти ввели на всей территории полуострова и в Севастополе режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

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