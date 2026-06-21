Войска рф массированно обстреляли Никопольщину, среди раненых есть ребенок

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В Никопольском районе Днепропетровщины в результате вражеских атак 21 июня по меньшей мере пять человек пострадали, среди них – двухлетний ребенок.
Иллюстративное фотоt.me/dnipropetrovskaODA

В воскресенье, 21 июня, российские войска нанесли более 30 ударов по Днепропетровской области, массированно атаковав два района области. В Никопольском районе в результате атак по меньшей мере пять человек пострадали, среди них – двухлетний ребенок.

Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Ганжа.

Как отмечается, в Никопольском районе россияне били по райцентру, Мировской, Марганецкой, Червоногригоровской и Покровской общинам. В результате атак повреждены частные дома и автомобили.

Согласно данным ОВА, в тяжелом состоянии в больницу попал мужчина. Еще четверо будут лечиться амбулаторно, среди них – ребенок.

«55-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Женщины 71 и 29 лет, 39-летний мужчина и двухлетний мальчик будут лечиться амбулаторно», – заявил руководитель области.

Ганжа добавил, что также на Криворожье под ударом были Кривой Рог, Зеленодольская и Широковская общины. В результате обстрелов пострадавших не зафиксировано.

Как известно, 20 июня в Никополе Днепропетровской области под удар попали автомобили «Укрпочты». В связи с этим почтовый оператор принял решение временно приостановить работу передвижных почтовых отделений в Никопольском районе.

Напомним, сегодня, 21 июня, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому району Славянска, в результате обстрела пострадали трое мирных жителей.

Также в результате российской атаки на Полтавский район погибли два человека, а количество пострадавших возросло до 13 человек. Среди раненых – шестеро детей.

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