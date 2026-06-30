Россия ночью выпустила по Украине более 150 дронов: ПВО сбила большинство целей

Российские войска в ночь на 30 июня атаковали Украину 154 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 29 июня противник атаковал 154 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Курск, Орел – рф, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 138 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Напомним, войска российской федерации вечером 29 июня атаковали КАБами Харьков. Один человек погиб, также известно о 12 пострадавших.. В одном из районов города повреждена электрическая сеть.

Утром того же дня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Днепр. Вражеская цель попала в частное предприятие. По последним данным, в результате удара рф по Днепру погибли 5 человек, еще 29 – пострадали.

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