СБУ во второй раз за месяц поразила российскую нефтеперекачивающую станцию «Второво»

Национальная безопасность
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СБУ во второй раз за месяц поразила нефтеперекачивающую станцию Второво во Владимирской области, которая обеспечивает поставки топлива в Москву.
Фото росСМИ

Служба безопасности Украины во второй раз за месяц поразила линейно-производственно-диспетчерскую станцию «Второво» во Владимирской области россии, которая обеспечивает поставки нефтепродуктов, в частности в московский регион.

Об этом сообщили на странице СБУ в Telegram.

Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризисНа территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

Операцию выполнили бойцы Центра специальных операций «Альфа» СБУ в рамках 40-дневной операции влияния на рф, реализуемой по поставленным задачам президента Украины Владимира Зеленского.

Станция «Второво» входит в структуру «Транснефть-Верхняя Волга» и является важным узлом для транспортировки светлых нефтепродуктов. Через нее осуществляются поставки дизельного топлива в московский кольцевой нефтепродуктопровод, а также далее – на нефтебазы вокруг российской столицы и на экспортные направления через порты Балтийского моря.

По предварительной информации, беспилотники попали в технические здания объекта, после чего на месте возникла детонация.

Предыдущая атака на этот же объект произошла 10 июня.

Напомним, в ночь на 27 июня российский Волгоград также оказался под ракетной атакой. Под ударом могло находиться предприятие военно-промышленного комплекса рф «Титан-Баррикады», которое занимается изготовлением компонентов для ракетных комплексов.

А в ночь на 26 июня беспилотники атаковали российский химический комбинат «Азот» в Новомосковске Тульской области, а также объекты в Москве и оккупированном Крыму.

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