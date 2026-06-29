Бойцы Сил обороны поразили три моста, склады и пункты управления армии рф

Подразделения Сил Обороны 28 июня и в ночь на 29 июня нанесли ряд успешных ударов по позициям и военным целям противника на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Генеральный штаб в Телеграм-канале 29 июня.

В частности, украинские воины ударили по автомобильному мосту в районе Новоазовска Донецкой области, а также попали в два железнодорожных моста на Луганщине. Как объяснили в ведомстве, эти объекты противник использовал для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

29 июня 2026, 17:09 Крымский капкан: как путин будет искать выход из ловушки ВСУ Украина системно разрушает логистику, энергетику и военную инфраструктуру оккупированного Крыма, превращая полуостров из сакрального символа путинского режима в его главную политическую и военную ловушку.

Кроме того, поражен склад материально-технических средств оккупантов в районе Новосветловки Луганской области и три пункта управления БПЛА в районах Гуляйполя Запорожской области, Теткино Курской области (рф) и Бахмута на Донетчине.

Также бойцы Сил обороны нанесли поражения пункту управления подразделения радиоэлектронной борьбы захватчиков в районе Великой Новоселки Донецкой области.

«По результатам дополнительного анализа данных, подтверждено поражение двух объектов противника в районе н.п. Миняево Московской области рф, обеспечивавших военную связь. На территориях объектов 26 июня уничтожено одно здание. Еще одно здание получило значительные повреждения с его частичным разрушением», – добавили в Генштабе.

Военные предупредили, что Силы обороны и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, «направленные на нарушение системы управления, военной логистики и обеспечения российского агрессора».

Напомним, в ночь на воскресенье, 28 июня, Силы обороны нанесли ряд ударов по военной инфраструктуре россии. Среди пораженных целей – железнодорожный мост в районе Ичок во временно оккупированном Крыму.

Также украинские военные нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории россии. Наши бойцы поразили НПЗ «Славянский» в Краснодарском крае рф и НПЗ в Ярославской области.

А ранее украинские дроны атаковали химзавод в Тульской области рф, Москву и оккупированный Крым.

К тому же стало известно, что в июне Украина существенно нарастила интенсивность ударов по объектам российского военно-промышленного комплекса, установив рекорд по количеству таких атак.

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