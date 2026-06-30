В Днепре выросло количество погибших в результате ракетного удара рф

Общество
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Количество погибших в результате ракетного удара России по Днепру 29 июня возросло до семи человек. Один из пострадавших умер в больнице от полученных травм, еще 16 человек остаются в медучреждениях.
Фото ДСНС

Количество погибших в результате российской ракетной атаки на Днепр 29 июня возросло до семи человек. Один из пострадавших умер в больнице от полученных травм.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

«Утром в больнице умер 59-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время вражеской атаки на Днепр накануне. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, спасти его не удалось», – говорится в сообщении.

Всего ракетный удар унес жизни семи человек – шести мужчин и одной женщины. Сейчас 16 пострадавших жителей города остаются в медучреждениях. Из них семеро – в тяжелом состоянии.

Напомним, утром 29 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Днепр. Вражеская цель попала в частное предприятие. Люди погибли на месте, многие пострадавшие получили средние и тяжелые ранения. Ранее сообщалось о пяти погибших и 29 раненых.

В тот же день российская оккупационная армия атаковала беспилотником маршрутку в жилом районе Запорожья.. В результате удара погибли как минимум три человека, еще 7 человек получили ранения, среди них – ребенок.

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