Россияне обстреляли микроавтобус в Никополе: есть жертвы, среди раненых – дети

Оккупационные войска россии вечером в пятницу, 26 июня, нанесли удар FPV-дроном по Никополю. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа.

Под удар попал микроавтобус с гражданскими. По информации местных властей, жертвами российской атаки стали двое человек. Еще 12 гражданских, в том числе двое 12-летних детей, получили травмы и ранения.

«Дети госпитализированы в состоянии средней тяжести. В медучреждениях и пятеро взрослых. Мужчины 54 и 43 лет и 46-летняя женщина – «тяжелые», – написал он.

Ганжа добавил, что остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Напомним, что накануне оккупанты атаковали автозаправочные станции в Сумах. В результате ударов пострадали три человека.

Кроме того, сегодня россияне обстреляли баллистикой центр Запорожья. Вражеская ракета попала рядом с одноэтажным офисным зданием и складскими помещениями. Много людей получили ранения различной степени тяжести.

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