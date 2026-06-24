Оккупанты ударили по Запорожью дронами и УАБами: ранены дети

Российская оккупационная армия 24 июня нанесла комбинированный удар по Запорожью. Оккупанты применили УАБы и ударные дроны. В результате атаки – ранены шесть человек, среди них трое детей.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Телеграм-канале.

Федоров также уточнил, что армия россии ударила по пляжу города. Именно там пострадали трое детей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

24 июня 2026, 16:07 Рф массово стягивает ПВО в Москву и Керчь: Зеленский пообещал «сделать выводы» Президент Украины заявил, что Силы обороны в ответ на затягивание войны российской федерацией и удары по территории Украины готовят новые справедливые шаги.

«Количество раненых увеличилось до шести. Каждому оказывается медицинская помощь. Повреждены автомобили и заведение питания, которое сейчас не функционирует», – написал он.

Как известно, среди раненых детей есть 14-летняя девочка. Информация о других пострадавших сейчас уточняется.

«Берегите себя и срочно пройдите в безопасное место», – призвал Федоров.

Перед этим, по информации Федорова, враг атаковал дроном гражданский автомобиль неподалеку от магазина в Таврийском. К сожалению, водитель погиб на месте, а две пассажирки 60 и 68 лет получили ранения.

Напомним, также сегодня армия российской федерации массированно атаковала Сумщину. Утром оккупанты попали БПЛА по АЗС на окраине города, а через несколько часов ударили дроном по кинотеатру в центре города Конотоп Сумской области.

В Конотопе в результате российской атаки на гражданскую инфраструктуру пострадали по меньшей мере 6 человек.

Также стало известно, что количество жертв в результате российского удара по Кривому Рогу во вторник, 23 июня, возросло до четырех человек. Также уже известно о 27 пострадавших.

Как известно, около 11 утра российские войска ударили баллистикой по Кривому Рогу. Осколки ракеты изуродовали неэксплуатируемое здание, экскаватор и автомобили. Произошел пожар.

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