Оккупанты ударили по Запорожью дронами и УАБами: ранены дети

Российская оккупационная армия 24 июня нанесла комбинированный удар по Запорожью. Оккупанты применили УАБы и ударные дроны. В результате атаки – ранены шесть человек, среди них трое детей.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Телеграм-канале.
Федоров также уточнил, что армия россии ударила по пляжу города. Именно там пострадали трое детей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
«Количество раненых увеличилось до шести. Каждому оказывается медицинская помощь. Повреждены автомобили и заведение питания, которое сейчас не функционирует», – написал он.
Как известно, среди раненых детей есть 14-летняя девочка. Информация о других пострадавших сейчас уточняется.
«Берегите себя и срочно пройдите в безопасное место», – призвал Федоров.
Перед этим, по информации Федорова, враг атаковал дроном гражданский автомобиль неподалеку от магазина в Таврийском. К сожалению, водитель погиб на месте, а две пассажирки 60 и 68 лет получили ранения.
Напомним, также сегодня армия российской федерации массированно атаковала Сумщину. Утром оккупанты попали БПЛА по АЗС на окраине города, а через несколько часов ударили дроном по кинотеатру в центре города Конотоп Сумской области.
В Конотопе в результате российской атаки на гражданскую инфраструктуру пострадали по меньшей мере 6 человек.
Также стало известно, что количество жертв в результате российского удара по Кривому Рогу во вторник, 23 июня, возросло до четырех человек. Также уже известно о 27 пострадавших.
Как известно, около 11 утра российские войска ударили баллистикой по Кривому Рогу. Осколки ракеты изуродовали неэксплуатируемое здание, экскаватор и автомобили. Произошел пожар.
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