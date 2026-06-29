Россия ночью атаковала Украину более сотней дронов: как отработала ПВО

Российские войска в ночь на 29 июня атаковали Украину 108 ударными беспилотниками разных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 28 июня атаковал 108 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецкой области; Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 82 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Напомним, накануне российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Змиевской громаде Чугуевского района Харьковской области. Во время эвакуации мирного населения в результате российского авиаудара погиб полицейский, а его коллега получила ранение.

А в Запорожье в результате российских ударов КАБами в воскресенье утром, 28 июня, сообщалось о двух погибших и как минимум 16 пострадавших.

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