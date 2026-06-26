Удар баллистикой по Запорожью: количество пострадавших возросло до 15 (обновлено)

Российская оккупационная армия днем 26 июня ударила баллистикой по центру Запорожья. Вражеская ракета попала рядом с одноэтажным офисным зданием и складскими помещениями. Много людей получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров и пресс-служба ГСЧС Украины.

На данный момент уже известно о 15 пострадавших людях. Им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

25 июня 2026, 19:44 Россияне ударили УАБами по Купянщине, есть жертва и ранены Войска рф нанесли удары УАБами по населенным пунктам Купянского района. В результате атак один человек погиб, еще четверо получили ранения.

«Уже 15 пострадавших, в том числе ребенок. Запорожцы, травмированные в результате вражеской атаки на областной центр, продолжают обращаться к медикам», – написал Иван Федоров.

Среди пострадавших – девятилетний мальчик. Он получил легкие травмы, поэтому после получения помощи будет лечиться дома.

Госпитализированы четыре человека. В том числе, 45-летняя женщина, состояние которой медики оценивают как тяжелое. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также он отметил, что на месте попаданий произошли пожары, изувечены складские помещения и офисное здание. В частности, повреждены окна, фасады, кровли близлежащих домов. Загорелись автомобили.

По данным специалистов ГСЧС, среди пострадавших — 9 женщин. Также психологи оказали помощь 28 людям, которые оказались рядом. Среди них – 4 детей.

«Произошло возгорание 4 легковых автомобилей, а также частичное разрушение одноэтажного здания с последующим загоранием кровли на площади 800 кв. м. На данный момент пожарные ликвидировали возгорания», – добавили спасатели.

Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы города.

Напомним, вечером 25 июня Киев оказался под ракетным обстрелом. Пострадали два человека, а в одном из районов города загорелись складские помещения.

А ранее россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Купянского района Харьковской области. В результате атак один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Всего в ночь на 26 июня путинские военные атаковали Украину семью баллистическими ракетами «Искандер-М», а также 189 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Кроме этого, войска рф трижды прицельно ударили по локомотивам «Укрзализныци» в Запорожье и Сумской области. В результате третьей атаки погиб помощник машиниста.

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