«Там, где Ленин упал»: Зеленский анонсировал новый памятник в центре Киева

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Пустующее место на бульваре Шевченко снова оказалось в центре внимания. Зеленский заявил, что там, где во время Революции Достоинства снесли Ленина, должен появиться новый памятник.
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Президент Владимир Зеленский предложил установить памятник Ивану Мазепе в центре Киева – на месте, где в декабре 2013 года во время Революции Достоинства снесли памятник Ленину.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

С Андреевского спуска в Киеве убрали памятник БулгаковуВ Киеве демонтировали памятник российскому и советскому писателю Михаилу Булгакову, который открыто критиковал Украину и был любимым автором советского диктатора Сталина.

Во время открытия бюста Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре Зеленский заявил, что Украина восстанавливает историческую справедливость.

«Сегодня мы исправляем еще одну историческую несправедливость. Отныне здесь, в Киево-Печерской Лавре, абсолютно по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя Лавры – Ивана Мазепы», – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что именно под опекой Мазепы Киево-Печерская лавра пережила период расцвета. Самого гетмана он назвал выдающимся государственным деятелем, меценатом и главой Казацкого государства.

По словам президента, масштаб фигуры Ивана Мазепы заслуживает не только бюста, но и полноценного памятника в столице.

Он отметил, что для этого уже есть символическое место – на бульваре Тараса Шевченко, где в декабре 2013 года во время Революции Достоинства снесли памятник Ленину.

«Считаю, что идеальное место для него существует. Существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко. Я уверен, там, где Ленин упал, там крепко будет стоять Мазепа», – подытожил глава государства.

Пустующее место на бульваре Шевченко снова оказалось в центре внимания. Зеленский заявил, что там, где во время Революции Достоинства снесли Ленина, должен появиться новый памятник.
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Напомним, в Киеве в рамках дерусификации и декоммунизации переименовали ряд городских объектов.

Также Верховная рада приняла постановление о переименовании отдельных населенных пунктов и районов. Всего новые названия должны получить 328 населенных пунктов.

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Владимир Зеленский Киев Памятник
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