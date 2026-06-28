«Раненые храмы Украины»: Зеленский высказался об ударах рф по религиозным сооружениям

За время полномасштабной войны российские обстрелы повредили 740 религиозных объектов на территории Украины. Речь идет о сооружениях в больших городах и маленьких селах.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии, посвященном 30-летию Конституции Украины.

15 июня 2026, 16:33 Удары по святыне: сколько религиозных объектов разрушила рф в Украине Атаки на религиозное наследие. Россия повредила или разрушила более 740 религиозных сооружений в Украине за годы вторжения. Подробнее – на инфографике Слово и дело.

Зеленский заявил, что россияне били по религиозным сооружениям Украины пулями, управляемыми авиабомбами и ракетами.

«740 религиозных сооружений Украины, по которым ударил Путин (…) Раненые храмы Украины – посеченные пулями, разбитые управляемыми авиабомбами и ракетами. Они есть в многомиллионных городах и маленьких селах», – подчеркнул президент.

Он также отметил, что в ночь на 15 июня к этому списку россия добавила Успенский собор Киево-Печерской лавры.

Напомним, в ночь на 15 июня россия атаковала Украину 70 ракетами и более 600 дронами. Главной целью врага стал Киев. В столице зафиксировали многочисленные разрушения, пострадали объекты Киево-Печерской лавры, в частности – Успенский собор. Он расположен на территории Верхней Лавры и считается центральной святыней всего монастырского комплекса лавры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на лавру была целенаправленной и пообещал рф ответ. Президент добавил, что лавру восстановят за средства резервного фонда, которые Кабмин выделит уже сегодня. В МИД сообщили, что Украина срочно инициирует все международные механизмы и процедуры в рамках ЮНЕСКО из-за целенаправленного российского удара, который вызвал значительные разрушения объектов Киево-Печерской лавры.

Подробнее о том, как враг пытается уничтожить религиозные ценности в Украине – на инфографике «Слово и дело».

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