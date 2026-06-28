«Раненые храмы Украины»: Зеленский высказался об ударах рф по религиозным сооружениям

За время полномасштабной войны российские обстрелы повредили 740 религиозных объектов на территории Украины. Речь идет о сооружениях в больших городах и маленьких селах.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии, посвященном 30-летию Конституции Украины.
Зеленский заявил, что россияне били по религиозным сооружениям Украины пулями, управляемыми авиабомбами и ракетами.
«740 религиозных сооружений Украины, по которым ударил Путин (…) Раненые храмы Украины – посеченные пулями, разбитые управляемыми авиабомбами и ракетами. Они есть в многомиллионных городах и маленьких селах», – подчеркнул президент.
Он также отметил, что в ночь на 15 июня к этому списку россия добавила Успенский собор Киево-Печерской лавры.
Напомним, в ночь на 15 июня россия атаковала Украину 70 ракетами и более 600 дронами. Главной целью врага стал Киев. В столице зафиксировали многочисленные разрушения, пострадали объекты Киево-Печерской лавры, в частности – Успенский собор. Он расположен на территории Верхней Лавры и считается центральной святыней всего монастырского комплекса лавры.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака на лавру была целенаправленной и пообещал рф ответ. Президент добавил, что лавру восстановят за средства резервного фонда, которые Кабмин выделит уже сегодня. В МИД сообщили, что Украина срочно инициирует все международные механизмы и процедуры в рамках ЮНЕСКО из-за целенаправленного российского удара, который вызвал значительные разрушения объектов Киево-Печерской лавры.
Подробнее о том, как враг пытается уничтожить религиозные ценности в Украине – на инфографике «Слово и дело».
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