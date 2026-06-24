Атака рф на Киево-Печерскую лавру: как выглядит собор после срочного ремонта

Национальная безопасность
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Спасатели завершили срочные ремонтно-восстановительные работы поврежденного Успенского собора, по которому ударила россия во время массированного обстрела Украины 15 июня.
ГСЧС Украины

В Киево-Печерской лавре, которую россияне атаковали во время массированного обстрела столицы 15 июня, завершили ремонтно-восстановительные работы поврежденного Успенского собора.

Об этом сообщили на официальных страницах МВД и ГСЧС Украины 24 июня и показали актуальные фото и видео святыни.

В ГСЧС отметили, что работы по восстановлению и консервации повреждений собора начались еще более недели назад. Глава ГСЧС Украины Андрей Даник сообщил, что спасатели пытались сохранить каждый метр.

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«Сразу после удара к работе приступили спасатели ГСЧС. Более недели они работали там, где каждый метр имеет особую ценность, чтобы сохранить святыню от дальнейших разрушений», – подчеркнул он.

Над восстановлением Успенского собора работали более 100 спасателей и более 25 единиц техники.

«В сложных условиях, под постоянной угрозой новых атак, специалисты проводили аварийно-восстановительные работы по консервации поврежденной крыши. Работы выполнены на 100% от запланированного объема. Для осушения строительных конструкций и внутренних помещений на объекте продолжают работать тепловые пушки», – объяснил Даник.

Он поблагодарил каждого сотрудника, который присоединился к восстановительным работам, и подчеркнул: «за сухими цифрами стоят люди, которые не ищут славы, но ежедневно защищают самое дорогое – жизнь, культурное наследие и будущее Украины».

Напомним, в ночь на 15 июня российская армия массированно атаковала Киев беспилотниками и ракетами, в частности баллистическими. Один из дронов попал в Успенский собор Киево-Печерской лавры, в результате чего возник пожар и были нанесены значительные разрушения.

Позже генеральный директор НЗ «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко заявил, что полное восстановление поврежденных российским обстрелом объектов Киево-Печерской лавры может продлиться два года, а предварительная сумма нанесенного ущерба уже превышает 500 млн грн.

Тем временем Швейцария заявила, что поможет восстановить Киево-Печерскую лавру после атаки российских оккупантов.

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