Зеленский сообщил, сколько украинцев вернулось из российского плена с начала года

Президент Владимир Зеленский рассказал, что с начала 2026 года из российского плена удалось вернуть 1596 украинцев. По его словам, работа над новыми обменами продолжается.

Заявление главы государства прозвучало в рамках вечернего обращения к нации.

2 сентября 2025, 18:24 Сколько «азовцев» остаются в российском плену и скольких удалось освободить В Украину удалось вернуть только чуть больше 450 азовцев в рамках обменов пленными с россией, в то время как еще более 800 остаются в неволе. Подробнее – на инфографике.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину уже вернулись более 9,5 тысяч человек. Речь идет как о военнопленных, так и о гражданских, которые находились в российской неволе.

«Мы должны вернуть каждого и каждую – и военных, и гражданских – кто до сих пор в российской неволе. Проверяем по каждой фамилии. В этом году результаты ощутимы, обмены продолжаются. Спасибо команде, которая занимается переговорами, и каждому нашему подразделению, пополняющему обменный фонд для нас, для Украины», – написал он.

Отдельно президент поблагодарил тех, кто поддерживает и помогает освобожденным по возвращении домой.

Напомним, что в пятницу, 26 июня, Украина провела новый обмен военнопленными с россией. Домой вернулись 160 украинцев.

На инфографике «Слово и дело» – сколько помощи могут получить защитники и их близкие в случае ранения, пленения, пропажи без вести или гибели.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.