Зеленский сообщил, сколько украинцев вернулось из российского плена с начала года

Национальная безопасность
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Президент Зеленский рассказал, что с начала года из российского плена удалось вернуть 1596 украинцев.
Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский рассказал, что с начала 2026 года из российского плена удалось вернуть 1596 украинцев. По его словам, работа над новыми обменами продолжается.

Заявление главы государства прозвучало в рамках вечернего обращения к нации.

Сколько «азовцев» остаются в российском плену и скольких удалось освободитьВ Украину удалось вернуть только чуть больше 450 азовцев в рамках обменов пленными с россией, в то время как еще более 800 остаются в неволе. Подробнее – на инфографике.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину уже вернулись более 9,5 тысяч человек. Речь идет как о военнопленных, так и о гражданских, которые находились в российской неволе.

«Мы должны вернуть каждого и каждую – и военных, и гражданских – кто до сих пор в российской неволе. Проверяем по каждой фамилии. В этом году результаты ощутимы, обмены продолжаются. Спасибо команде, которая занимается переговорами, и каждому нашему подразделению, пополняющему обменный фонд для нас, для Украины», – написал он.

Отдельно президент поблагодарил тех, кто поддерживает и помогает освобожденным по возвращении домой.

Напомним, что в пятницу, 26 июня, Украина провела новый обмен военнопленными с россией. Домой вернулись 160 украинцев.

На инфографике «Слово и дело» – сколько помощи могут получить защитники и их близкие в случае ранения, пленения, пропажи без вести или гибели.

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