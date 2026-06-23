Россияне ударили УАБами по Сумам, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Российские оккупационные войска нанесли удар шестью управляемыми авиабомбами по промышленной зоне на окраинах Сум. В результате атаки тяжелые ранения получил водитель общественного транспорта.

Об этом сообщают глава Сумской ОВА Олег Григоров и и.о. городского головы Артем Кобзарь.

«Враг нанес шесть ударов управляемыми авиабомбами по Сумам», – отметил и.о. мэра города.

Как отмечается, в результате одного из ударов загорелся троллейбус, находившийся неподалеку от места попадания – транспортное средство полностью уничтожено.

Григоров уточнил, что в критически тяжелом состоянии находится 57-летний водитель общественного транспорта, который во время атаки был в салоне. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

«После взрыва он получил тяжелые травмы. Пострадавшего оперативно доставили в больницу. Медики провели реанимационные мероприятия и сейчас борются за его жизнь», – заявили в ОВА.

По данным местных властей, кроме раненого водителя, за медицинской помощью обратились еще две женщины. Предварительно, их повреждения нетяжелые, поэтому в госпитализации они не нуждаются.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли новые удары по Херсонской области. В понедельник, 22 июня, под вражескими ударами оказались Белозерская община и центральная часть Херсона. Пострадали два человека.

Также вчера ночью российский беспилотник попал в частный сектор Запорожья, из-за чего загорелся жилой дом. Погибли два человека, еще семеро пострадали.

Всего в ночь на 22 июня атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, а также 88 ударными беспилотниками разных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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