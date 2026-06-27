Российские войска атаковали Украину 129 дронами: ПВО уничтожила большинство целей

Национальная безопасность
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В ночь на 27 июня россия атаковала Украину 129 ударными беспилотниками различных типов. По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО обезвредили 113 вражеских дронов.
Генштаб ВСУ

В ночь на субботу, 27 июня, российские войска совершили атаку по Украине, применив 129 ударных беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили большинство вражеских целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, оккупанты запускали ударные БПЛА типа Shahed, в том числе реактивные модификации, а также беспилотники «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы «Пародия». Пуски осуществлялись с территории Курской, Брянской, Орловской, Ростовской областей рф, Краснодарского края, а также из временно оккупированного Крыма и Донецкой области.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, Силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборонная обезвредила 113 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 13 ударных дронов на семи локациях. Кроме того, падение обломков сбитых БПЛА зафиксировали еще на трех локациях.

Напомним, российские войска атаковали Запорожье ударным беспилотником. В результате попадания произошел пожар на территории автозаправочной станции.

Помимо этого, оккупационная армия днем 26 июня ударила баллистикой по центру Запорожья. Вражеская ракета попала рядом с одноэтажным офисным зданием и складскими помещениями. Многие люди получили ранения различной степени тяжести.

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