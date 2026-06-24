Оккупанты ударили по Сумщине: дрон попал в АЗС и кинотеатр, есть пострадавшие

Национальная безопасность
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24 июня войска рф атаковали дронами Сумщину. Оккупанты ударили по АЗС на окраинах города и кинотеатру в Конотопе. Есть пострадавшие.
Скриншот с видео

Армия российской федерации массированно атаковала Сумщину 24 июня. Утром оккупанты попали БПЛА по АЗС на окраине города, а через несколько часов ударили дроном по кинотеатру в центре Конотопа Сумской области.

Об этом сообщили глава Сумской ОВА Олег Григоров и городской голова Конотопа Артем Семенихин в Телеграм-каналах.

В момент удара оккупантов по АЗС на окраине Сум там находились люди. Известно о трех пострадавших.

Силы ПВО в течение ночи сбили почти сотню российских беспилотниковВ ночь на 24 июня российские войска выпустили по Украине 101 ударный беспилотник различных типов. Силы ПВО обезвредили 95 вражеских целей.

«Пострадали трое гражданских, находившихся на территории. Медики их обследуют и оказывают необходимую помощь. По предварительной информации, повреждения нетяжелые», – сообщил глава Сумской ОВА.

Также он добавил, что повреждено здание станции и автомобили, находившиеся в зоне поражения дрона россиян.

По предварительным данным, удар был нанесен беспилотником «Герань-2», уточнили в МВА, и заявили, что пострадавшие 65-летний и 42-летний мужчины находятся в больнице, повреждения не тяжелые.

Позже россия нанесла еще один удар дроном по области. БПЛА попал вблизи здания кинотеатра в центральной части города Конотоп. В то время там было людно, гуляли дети и проходили горожане.

По данным городского головы Конотопа Артема Семенихина уже известно о 5 пострадавших. У одного мужчины оторвало ногу, а женщина получила ранение шеи. Также пострадали женщина и 11-летний ребенок.

«Еще один тяжело раненный – мужчина, 64 года. Имеет открытый перелом руки, ампутацию фаланг пальцев, проникающее ранение брюшной полости», – написал Семенихин.

Сейчас медики оказывают необходимую помощь всем пострадавшим.

Ранее мы сообщали, что количество жертв в результате российского удара по Кривому Рогу во вторник, 23 июня, возросло до четырех человек. Также уже известно о 27 пострадавших.

Как известно, около 11 утра российские войска ударили баллистикой по Кривому Рогу. Осколки ракеты изуродовали неэксплуатируемое здание, экскаватор и автомобили. Произошел пожар.

Кроме этого, ночью 23 июня россияне ударили по гражданским объектам в Запорожье и Запорожском районе. Были повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Есть пострадавшие.

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Пострадавшие Сумская область Сумы Конотоп БПЛА Атака рф на Украину
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