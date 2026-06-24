Оккупанты ударили по Сумщине: дрон попал в АЗС и кинотеатр, есть пострадавшие

Армия российской федерации массированно атаковала Сумщину 24 июня. Утром оккупанты попали БПЛА по АЗС на окраине города, а через несколько часов ударили дроном по кинотеатру в центре Конотопа Сумской области.

Об этом сообщили глава Сумской ОВА Олег Григоров и городской голова Конотопа Артем Семенихин в Телеграм-каналах.

В момент удара оккупантов по АЗС на окраине Сум там находились люди. Известно о трех пострадавших.

24 июня 2026, 09:18 Силы ПВО в течение ночи сбили почти сотню российских беспилотников В ночь на 24 июня российские войска выпустили по Украине 101 ударный беспилотник различных типов. Силы ПВО обезвредили 95 вражеских целей.

«Пострадали трое гражданских, находившихся на территории. Медики их обследуют и оказывают необходимую помощь. По предварительной информации, повреждения нетяжелые», – сообщил глава Сумской ОВА.

Также он добавил, что повреждено здание станции и автомобили, находившиеся в зоне поражения дрона россиян.

По предварительным данным, удар был нанесен беспилотником «Герань-2», уточнили в МВА, и заявили, что пострадавшие 65-летний и 42-летний мужчины находятся в больнице, повреждения не тяжелые.

Позже россия нанесла еще один удар дроном по области. БПЛА попал вблизи здания кинотеатра в центральной части города Конотоп. В то время там было людно, гуляли дети и проходили горожане.

По данным городского головы Конотопа Артема Семенихина уже известно о 5 пострадавших. У одного мужчины оторвало ногу, а женщина получила ранение шеи. Также пострадали женщина и 11-летний ребенок.

«Еще один тяжело раненный – мужчина, 64 года. Имеет открытый перелом руки, ампутацию фаланг пальцев, проникающее ранение брюшной полости», – написал Семенихин.

Сейчас медики оказывают необходимую помощь всем пострадавшим.

Ранее мы сообщали, что количество жертв в результате российского удара по Кривому Рогу во вторник, 23 июня, возросло до четырех человек. Также уже известно о 27 пострадавших.

Как известно, около 11 утра российские войска ударили баллистикой по Кривому Рогу. Осколки ракеты изуродовали неэксплуатируемое здание, экскаватор и автомобили. Произошел пожар.

Кроме этого, ночью 23 июня россияне ударили по гражданским объектам в Запорожье и Запорожском районе. Были повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Есть пострадавшие.

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