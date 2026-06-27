Рф атаковала Сумскую область большим количеством дронов, есть раненые

В ночь на 27 июня российские войска массированно атаковали дронами Ахтырский район Сумской области. В результате удара есть попадания в частные дома и на территории автозаправочных станций, есть раненые.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

26 июня 2026, 16:27 Оккупанты нанесли удары по АЗС в Сумах, есть пострадавшие Войска рф в пятницу, 26 июня, атаковали автозаправочные станции в Сумах. В результате ударов пострадали три человека.

По данным областных властей, в Ахтырке и соседних громадах зафиксированы попадания в частные дома, а также на территории автозаправочных станций.

Военные сообщили, что российская армия применила большое количество БПЛА. Часть дронов заходила на низких высотах, из-за чего их было сложнее обнаруживать и сбивать.

В результате атаки тяжелые ранения получила 53-летняя жительница Кириковской громады. Женщину с ожогами госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.

Еще 9 человек обращались за медицинской помощью. Им оказали необходимую помощь на месте.

Масштабы повреждений сейчас устанавливают.

Напомним, в Запорожье российский беспилотник также атаковал автозаправочную станцию. В результате удара возник пожар резервуара с газом и административного здания, жертв и пострадавших нет.

В ночь на 27 июня россия атаковала Украину 129 ударными беспилотниками разных типов. По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО обезвредили 113 вражеских дронов.

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