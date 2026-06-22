Лидеры E5 встретятся в Германии для обсуждения поддержки Украины

Лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши проведут встречу в Берлине, в ходе которой обсудят вопрос помощи Украине.
Соответствующая информация была опубликована на сайте итальянского правительства.
Встреча состоится во второй половине дня в среду, 24 июня. В правительстве Италии подтвердили, что в мероприятии примет участие премьер-министр Джорджия Мелони.
Также ожидается, что в Берлин приедет премьер Британии Кир Стармер, который несмотря на объявление об отставке, продолжит выполнять свои обязанности.
Напомним, что 7 июня лидеры в Лондоне состоялась встреча премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского. После переговоров они заявили о поддержке Украины и согласовали общие подходы к будущему завершению войны с россией.
При этом премьер-министр Польши Дональд Туск после этого подверг критике отсутствие Варшавы на встрече лидеров формата E3 в Лондоне.
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