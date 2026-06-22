В Еврокомиссии отреагировали на предупреждение Зеленского Лукашенко о ретрансляторах

В Европейской комиссии отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о необходимости демонтажа ретрансляторов на территории Беларуси. В Брюсселе отметили, что у Киева есть законное право защищать себя от российской агрессии.
Позицию ЕК во время брифинга озвучила спикер Анитта Хиппер, сообщает Укринформ.
Она напомнила, что Беларусь продолжает содействовать агрессии россии против Украины и остается соучастником политики Кремля.
«Можем напомнить позицию ЕС по отношению к Беларуси. Беларусь продолжает оказывать содействие российской военной агрессии против Украины», – подчеркнула Хиппер.
Она добавила, что Минск неоднократно предпринимал шаги, которые Брюссель расценивает как провокационные. Речь идет, в частности, о нарушении воздушного пространства государств-членов ЕС и использовании миграционного кризиса как инструмента политического давления на европейские страны.
В связи с этим, комментируя предупреждения, озвученные украинской стороной, представитель Еврокомиссии подчеркнула: «Конечно, Украина имеет право обороняться».
Напомним, недавно руководитель Беларуси Александр Лукашенко извинился за резкие слова в адрес президента Зеленского, подчеркнув, что со стороны Минска не стоит ждать военных действий.
Зеленский, комментируя слова Лукашенко, рассказал о российских ретрансляторах в приграничье и подчеркнул, что у Минска есть неделя, чтобы демонтировать соответствующее оборудование.
Позже он уточнил, что украинская сторона фиксирует на территории Беларуси вдоль границы четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях, которые были задействованы во время атак на Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области, а также на объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»