В Еврокомиссии отреагировали на предупреждение Зеленского Лукашенко о ретрансляторах

Политика
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Спикер Еврокомиссии отреагировала на заявление президента Владимира Зеленского о необходимости демонтажа ретрансляторов в Беларуси.
Фото: europa.eu

В Европейской комиссии отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о необходимости демонтажа ретрансляторов на территории Беларуси. В Брюсселе отметили, что у Киева есть законное право защищать себя от российской агрессии.

Позицию ЕК во время брифинга озвучила спикер Анитта Хиппер, сообщает Укринформ.

Участие режима Лукашенко в войне россии против Украины: хронологияВ первые месяцы войны Беларусь стала плацдармом российского наступления, а в 2023–2024 годах – важным тылом армии рф. Последние же два года Минск стал частью ядерного шантажа рф. Хронология вовлечения Беларуси в полномасштабное вторжение рф – на инфографике.

Она напомнила, что Беларусь продолжает содействовать агрессии россии против Украины и остается соучастником политики Кремля.

«Можем напомнить позицию ЕС по отношению к Беларуси. Беларусь продолжает оказывать содействие российской военной агрессии против Украины», – подчеркнула Хиппер.

Она добавила, что Минск неоднократно предпринимал шаги, которые Брюссель расценивает как провокационные. Речь идет, в частности, о нарушении воздушного пространства государств-членов ЕС и использовании миграционного кризиса как инструмента политического давления на европейские страны.

В связи с этим, комментируя предупреждения, озвученные украинской стороной, представитель Еврокомиссии подчеркнула: «Конечно, Украина имеет право обороняться».

Напомним, недавно руководитель Беларуси Александр Лукашенко извинился за резкие слова в адрес президента Зеленского, подчеркнув, что со стороны Минска не стоит ждать военных действий.

Зеленский, комментируя слова Лукашенко, рассказал о российских ретрансляторах в приграничье и подчеркнул, что у Минска есть неделя, чтобы демонтировать соответствующее оборудование.

Позже он уточнил, что украинская сторона фиксирует на территории Беларуси вдоль границы четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях, которые были задействованы во время атак на Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области, а также на объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры.

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