Бывший депутат польского Сейма вернул награду Навроцкому

Мир
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Бывший депутат Сейма Польши Пётр Фоглер вернул свою государственную награду президенту Каролю Навроцкому.
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Бывший депутат польского Сейма Пётр Фоглер заявил о возврате своей государственной награды президенту Польши Каролю Навроцкому. Таким образом он выразил протест против решения о лишении президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

Об этом Фоглер сообщил на своей странице в Facebook.

Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и ПольшиКак скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

По словам экс-депутата, его шаг имеет символический характер и является реакцией на решение польского президента в отношении украинского лидера и Украины, которая продолжает борьбу против российской агрессии.

Фоглер подчеркнул, что его протест не направлен против президента, который в свое время вручал ему награду. Вместо этого он высказал резкую критику в адрес Кароля Навроцкого, обвинив его в действиях, которые, по его мнению, вредят Польше.

Бывший парламентарий также поставил под сомнение результаты последних президентских выборов в стране и заявил, что до сих пор ожидает окончательного подтверждения итогов голосования.

Напомним, 19 июня Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла – высшей награды Польши, которой украинского президента наградил бывший глава польского государства Анджей Дуда. На фоне этого ряд украинских чиновников и политиков также заявили об отказе от польских наград.

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Польша Орден Кароль Навроцкий
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