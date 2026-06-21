Российский дрон ударил по парковке ТЦ в Харькове

Днем 21 июня российский дрон попал в парковочную площадку торгового центра в Салтовском районе Харькова. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

21 июня 2026, 10:12 Рф выпустила по Украине «Кинжалы» и «Искандеры» и более 100 дронов: как отработала ПВО Россия ночью атаковала Украина баллистическими ракетами и дронами разных типов. Украинская ПВО уничтожила большинство воздушных целей.

По его словам, беспилотник попал в парковку торгового центра. На месте удара нет разрушений, информация о пострадавших не поступала.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил, что данных о пострадавших в результате атаки пока нет.

В 13:14 Воздушные силы Украины предупреждали о движении российских БпЛА на Харьков с севера.

В 14:05 в Харькове объявили отбой воздушной тревоги.

Напомним, вечером 20 июня Запорожье атаковали КАБами, а в Полтаве зафиксировали попадание ракеты.

Как стало известно утром 21 июня, в результате российской атаки на Полтавский район погибли два человека, а количество пострадавших выросло до 13 человек.

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