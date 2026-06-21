Рф выпустила по Украине «Кинжалы» и «Искандеры» и более 100 дронов: как отработала ПВО

В ночь на воскресенье, 21 июня, российские войска совершили комбинированную воздушную атаку по территории Украины, применив баллистические и аэробаллистические ракеты, а также более сотни ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, противник выпустил 2 баллистические ракеты типа «Искандер-М»/С-400 из района Воронежской области, а также 2 аэробаллистические ракеты «Кинжал», пуски которых осуществлялись из воздушного пространства Рязанской области.

Кроме того, был зафиксирован запуск 105 ударных беспилотников разных типов, в частности Shahed, «Гербера», «Италмас», барражирующих боеприпасов «Бандероль» и дронов-имитаторов «Пародия». Пуски осуществлялись с направлений Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с территории временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 09:00 украинская ПВО ликвидировала 96 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны. В то же время зафиксированы попадания баллистических ракет и 6 ударных дронов в шести локациях, а также падение обломков еще на пяти.

Напомним, вечером 20 июня Запорожье атаковали КАБами, а в Полтаве зафиксировали попадание ракеты.

Как стало известно утром 21 июня, в результате российской атаки на Полтавский район погибли два человека, а количество пострадавших возросло до 13 человек.

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