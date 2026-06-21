Зеленский рассказал о ночных ударах Сил обороны по россиянам

Национальная безопасность
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Владимир Зеленский сообщил о поражении украинскими силами военной логистики, нефтебазы и систем ПВО рф в Крыму и Краснодарском крае.
ArmyInform

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о результатах ударов украинских сил по военной и энергетической инфраструктуре российских оккупационных сил в Крыму и на территории Краснодарского края рф.

Об этом говорится в его сообщении в Telegram.

По его словам, этой ночью украинские дальнобойные средства поражения были применены по объектам военной логистики, нефтяной инфраструктуры и системам противовоздушной обороны противника.

Зеленский поблагодарил воинов за проведенную операцию на расстоянии около 300 километров от линии фронта. По его словам, поражениям подверглись объекты по обе стороны Крымского моста, в частности морская логистика, используемая для транспортировки нефти в Краснодарском крае, а также нефтебаза во временно оккупированной Керчи.

Отдельно президент сообщил о поражении военной инфраструктуры, в частности четырех радиолокационных станций из состава комплексов ПВО С-400 и двух зенитных комплексов «Панцирь».

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июня взрывы звучали в Керчи, Симферополе, Севастополе, Джанкойском районе и ряде других населенных пунктов Крыма.

А в ночь на 19 июня операторы 413-го полка Сил беспилотных систем ВСУ «Рейд» успешно ударили по объектам Глебовского подземного хранилища газа возле села Дозорное на Тарханкутском полуострове. Это единственное ПХГ на территории оккупированного Крыма.

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