Силы ПВО обезвредили ракету и более 80 дронов, которыми россия атаковала Украину ночью

Российские войска в ночь на 3 июля атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 105 ударными БПЛА. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 2 июля противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с временно оккупированной территории Запорожской области и 105 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Gerbera, Italmas и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Курск, Орёл, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф., Донецк – ТОТ.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 83 цели — 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 82 вражеских БПЛА типа Shahed, Gerbera, Italmas и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 21 ударного БПЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Напомним, в ночь на 3 июля российские войска ударили беспилотниками по Сумской области. Зафиксировано попадание в жилой дом. В результате удара погибли четыре человека, также есть трое раненых.

Кроме того, российские войска вечером в четверг, 2 июля, нанесли массированный авиаудар по посёлку Александровка Донецкой области, сбросив семь авиабомб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.