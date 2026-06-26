Четвертый по мощности НПЗ рф остановил работу после атаки БпЛА – СМИ

В россии после ударов украинских беспилотников остановился нефтеперерабатывающий завод НОРСИ, известный как Нижегородский НПЗ – четвертый по мощности в рф и второй по объемам производства бензина. Остановка предприятия произошла после атаки 24 июня.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

16 июня 2026, 17:33 Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризис На территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

По данным собеседников агентства, предприятие, являющееся четвертым по мощности нефтеперерабатывающим заводом рф и вторым по производству бензина, остановило операции в среду после удара дронов.

Сообщается, что в результате атаки была повреждена одна из основных установок первичной переработки CDU-5 мощностью около 12 тысяч тонн в сутки – это примерно четверть общей производительности завода.

Мощность «НОРСИ» позволяет ежегодно перерабатывать около 15 млн тонн нефти. Завод является ключевым поставщиком топлива, выпуская ежегодно примерно по 5 млн тонн бензина и дизеля, а также 2 млн тонн мазута и почти 500 тысяч тонн битума.

Источники отмечают, что другие производственные линии могут быть задействованы для частичного восстановления работы в ближайшее время.

После инцидента биржа SPIMEX приостановила продажу дизельного топлива и бензина с этого НПЗ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщил о повреждении промышленного объекта в результате падения обломков дронов и гибели двух человек, не уточняя, о каком именно предприятии идет речь.

Напомним, накануне был подтвержден удар украинскими БПЛА по нефтебазе «Полтавская» в Краснодарском крае и двум НПЗ в Уфе – «Башнефть-Уфанефтехим» и «Башнефть-Новойл», которые находятся более чем в 1500 км от линии фронта.

А ранее стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод после ряда точных ударов украинскими дронами не будет работать минимум до конца года.

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