Четвертый по мощности НПЗ рф остановил работу после атаки БпЛА – СМИ

В россии после ударов украинских беспилотников остановился нефтеперерабатывающий завод НОРСИ, известный как Нижегородский НПЗ – четвертый по мощности в рф и второй по объемам производства бензина. Остановка предприятия произошла после атаки 24 июня.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
По данным собеседников агентства, предприятие, являющееся четвертым по мощности нефтеперерабатывающим заводом рф и вторым по производству бензина, остановило операции в среду после удара дронов.
Сообщается, что в результате атаки была повреждена одна из основных установок первичной переработки CDU-5 мощностью около 12 тысяч тонн в сутки – это примерно четверть общей производительности завода.
Мощность «НОРСИ» позволяет ежегодно перерабатывать около 15 млн тонн нефти. Завод является ключевым поставщиком топлива, выпуская ежегодно примерно по 5 млн тонн бензина и дизеля, а также 2 млн тонн мазута и почти 500 тысяч тонн битума.
Источники отмечают, что другие производственные линии могут быть задействованы для частичного восстановления работы в ближайшее время.
После инцидента биржа SPIMEX приостановила продажу дизельного топлива и бензина с этого НПЗ.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщил о повреждении промышленного объекта в результате падения обломков дронов и гибели двух человек, не уточняя, о каком именно предприятии идет речь.
Напомним, накануне был подтвержден удар украинскими БПЛА по нефтебазе «Полтавская» в Краснодарском крае и двум НПЗ в Уфе – «Башнефть-Уфанефтехим» и «Башнефть-Новойл», которые находятся более чем в 1500 км от линии фронта.
А ранее стало известно, что Московский нефтеперерабатывающий завод после ряда точных ударов украинскими дронами не будет работать минимум до конца года.
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