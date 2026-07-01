В российской Пензе вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов

В российском городе Пенза в ночь против 1 июля прогремели взрывы, после чего был зафиксирован сильный дым и пожар. Местные жители сообщают о возможном поражении промышленных предприятий.

Об этом сообщают российские СМИ.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. По его словам, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

В то же время местные жители сообщают, что во время атаки могли быть поражены промышленные объекты. В частности, в соцсетях пишут о возможном ударе по государственному подшипниковому заводу, продукция которого имеет двойное назначение и может использоваться для российского ВПК.

Кроме того, вероятно, могли быть поражены предприятие «Маяк» и Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов (ПНИЭМП). Официального подтверждения относительно целей атаки и масштабов повреждений пока нет.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины повторно поразили центр космической связи «Дубна» в Московском регионе россии.

А 29 июня стало известно, что украинские воины ударили по автомобильному и двум железнодорожным мостам на ВОТ, которые россияне использовали для переброски личного состава, вооружения и боеприпасов.

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