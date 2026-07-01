Силы ПВО в течение ночи сбили ракету Х-59 и 130 российских дронов

Российские войска в ночь на 1 июля атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-59 и 151 ударным БпЛА. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 30 июня враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59 из акватории Черного моря и 151 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донецкой обл.; Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено управляемую авиационную ракету Х-59 и 130 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях. Информация относительно падения баллистической ракеты уточняется, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Напомним, в ночь на среду, 1 июля, вражеские войска атаковали дронами Днепропетровскую область и нанесли удар КАБами по Запорожью. В результате обстрелов погиб человек, еще четверо гражданских получили ранения.

Кроме того, российские оккупационные войска 30 июня атаковали авиабомбами город Сумы и массированно ударили БПЛА по Запорожью. В результате атаки рф было известно о 17 пострадавших.

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